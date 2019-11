Fakten zu Borussia gegen Wolfsberg : Ein WAC-Stürmer schoss nur zehn Tore weniger als ganz Borussia

Mönchengladbach Der israelische Stürmer Shon Weissman hat in dieser Saison bereits 20 Tore erzielt, auf ihn muss Gladbach besonders achten. Wir haben die wichtigsten Fakten zu Borussias Europa-League-Spiel beim Wolfsberger AC zusammengetragen.

Das Gladbacher Kontingent von 1330 Tickets war schnell ausverkauft, aber es werden 5000 bis 6000 Borussen in Graz erwartet. Die Merkur-Arena fasst 15.400 Zuschauer, es sind aber noch Karten erhältlich.

Zwar hat der Wolfsberger AC zuletzt in Mattersburg 4:1 gewonnen, die Form ist aber nicht besonders gut. In den vergangenen acht Spielen gab es lediglich zwei Siege und in der Europa League steht das Team vor dem Aus. Erst kürzlich musste der WAC zudem den Trainer wechseln, Gerhard Struber ging zum englischen Zweitligisten FC Barnsley, für ihn übernahm Mohamed Sahli.