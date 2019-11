Vertrag läuft im Sommer aus : Strobl spielt auch um seine Zukunft bei Borussia

Tobias Strobls Vertrag läuft nach dieser Saison aus. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Mönchengladbach Tobias Strobl hat nach seiner Einwechslung bei Union Berlin als Innenverteidiger überzeugt. Beim Wolfsberger AC könnte er sogar in der Startelf stehen – und sich so für weitere Aufgaben empfehlen.

Häufig geht es im Fußball darum, in dem Moment, in dem sich eine Chance bietet, diese zu nutzen. Borussia scheiterte daran, dass ihren Stürmern das beim Auswärtsspiel bei Union Berlin (0:2) nicht gelungen ist und Patrick Herrmann und Alassane Plea vor dem Tor scheiterten. Ein anderer Gladbacher wusste jedoch die sich bietende Gelegenheit für sich zu nutzen: Tobias Strobl.

Erst zum zweiten Mal kam der 29-Jährige in dieser Bundesliga-Saison zum Einsatz, nachdem er Nico Elvedi, der sich in Berlin eine Zerrung zuzog, ersetzte. Beim Derby in Köln verteidigte Strobl in den letzten sieben Minuten die 1:0-Führung bis zum Abpfiff. Auch sein einziges Pflichtspiel unter Trainer Marco Rose, in dem er in der Startelf stand, endete 1:0 – das war beim Pokalspiel in Sandhausen, da spielte der Defensivspezialist über die gesamte Dauer und bereitete das goldene Tor von Marcus Thuram vor.

Dann verletzte sich Strobl am Knie. Er fiel aus und Denis Zakaria blühte auf der Sechser-Position, die Strobl in Sandhausen bekleidet hatte, auf. Als er zurück war und sein Comeback in Köln gefeiert hatte, machte wieder das Knie Schwierigkeiten, er musste am Außenmeniskus operiert werden.

Nun ist Strobl fit und hat in Berlin überzeugt mit gutem Stellungsspiel, cleverem Zweikampfverhalten und seinem gewohnt starkem Passspiel. Er hat sich empfohlen. Einerseits für einen Einsatz am Donnerstag im Europa-League-Spiel beim Wolfsberger AC, wo in Elvedi (Zerrung und Risswunde) und Matthias Ginter (muskuläre Verletzung) zwei Innenverteidiger ausfallen. Andererseits auch für die Zukunft. Denn Strobls Vertrag läuft im Sommer 2020 aus und sollte er bei Borussia bleiben wollen, sind solche Momente, in denen er zeigt, dass auf ihn Verlass ist, die besten Argumente.