Borussia-Trainer Marco Rose hat Optionen : Embolo oder Stindl – oder beide?

Mönchengladbach Erstmals stehen Breel Embolo und Kapitän Lars Stindl gemeinsam richtig zur Verfügung. In Berlin fand Trainer Marco Rose einen Ansatz mit beiden.

In dieser Zeit ist Lars Stindl, der nach seinem Schienbeinbruch erst im Liga-Spiel in Dortmund am 19. Oktober sein Comeback feierte, wieder vollends zurückgekehrt. Er und Embolo haben in dieser Spielzeit gerade mal zwölf Minuten gemeinsam auf dem Rasen gestanden. Das war beim 0:2 bei Union Berlin am Samstag. Vorher in Dortmund kam Stindl rein, als Embolo schon raus war, beim 1:1 in der Europa League in Rom kam der Kapitän für den Ex-Schalker und er ersetzte diesen auch gegen Frankfurt und kam so zu einem Einsatz, der deutlich länger war, als eigentlich geplant.