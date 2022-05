Überraschende Entscheidung : Borussia Dortmund trennt sich von Trainer Marco Rose

Dortmund Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und Trainer Marco Rose beenden nach nur einem Jahr ihre Zusammenarbeit. Das teilte der BVB nach einer intensiven Saisonanalyse mit.

Nach dem letzten Bundesliga-Spieltag sah es so aus, also würden Marco Rose und Borussia Dortmund die Mission Umbruch in der kommenden Saison weiter gemeinsam fortführen. Doch nach der Saisonanalyse mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke , Sportdirektor Michael Zorc, Lizenzspielerchef Sebastian Kehl, Berater Matthias Sammer und Rose ist nun klar: Die Wege von Rose und Dortmund trennen sich.

Der BVB war in der abgelaufenen Saison in der Champions League, der Europa League und im Pokal teils blamabel gescheitert. In der Bundesliga betrug der Rückstand des Vizemeisters auf Bayern München am Saisonende acht Punkte. Dortmund ist bereits der fünfte Bundesligist, der sich nach dem Saisonende von seinem Trainer getrennt hat.