Hier urlauben die Gladbach-Profis : Borussen zieht es an den Strand und in die Wildnis

Mönchengladbach Seit einer Woche dürfen die Profis von Borussia Mönchengladbach ihren Urlaub genießen. Die meisten von ihnen sind längst an ihren Reisezielen angekommen. Ob Paris, Mallorca, USA oder Südafrika – die Gladbacher sind derzeit weit über den Globus verteilt.

Begegnungen der etwas anderen Art hat auch Borussias Kapitän Lars Stindl schon gemacht. Im Disneyland in Paris traf er unter anderem auf Micky Maus und die Avengers. In der französischen Hauptstadt durfte ein Abstecher zum Eiffelturm natürlich nicht fehlen. „King of Paris“, kommentierte Marcus Thuram ein Foto Stindls, das ihn vor dem Wahrzeichen der Stadt zeigt.

Auf Entdeckungsreise ist auch Jordan Beyer, der seinen 22. Geburtstag in New York City feierte. Mittlerweile ist er in Cincinnati (Ohio) angekommen und hat dort am Wochenende das MLS-Spiel zwischen Cincinnati und New England verfolgt, das 2:3 endete. Auf europäischem Boden ist Hannes Wolf geblieben, der sich nach seinem Leih-Halbjahr in Swansea mit Stefan Lainer in Kroatien getroffen hat.