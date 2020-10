Fohlen-Gerüchteküche : Rose als möglicher Favre-Nachfolger beim BVB gehandelt

Mönchengladbach In der Fohlen-Gerüchteküche checken die RP-Reporter die neuesten Transfergeschichten rund um Borussia Mönchengladbach. Heute: Marco Rose ist angeblich ein Kandidat als Nachfolger für Lucien Favre beim BVB.

Die Situation

Mit einem Punkteschnitt von über zwei Zählern pro Spiel hat Favre nach Thomas Tuchel die beste Bilanz aller Dortmund-Trainer in der Bundesliga aufzuweisen. Weil aber in seinen zwei Jahren beim BVB noch kein Titel herausgesprungen ist, herrscht eine latente Unruhe um den Ex-Gladbach-Trainer. Sein Vertrag läuft nur noch bis zum Ende der Saison und angeblich sei eine Verlängerung recht unwahrscheinlich. Dass Rose bei einer möglichen Favre-Nachfolge ins Gespräch kommt, liegt auf der Hand. Sein Tempo-Fußball ist das, was Dortmund ebenfalls haben will, dazu ist der 44-Jährige einer der angesagtesten Trainer im aktuellen Geschäft. Doch sein Vertrag läuft bei Borussia noch bis 2022 und er hat viel vor in Gladbach.