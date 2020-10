Borussia in der Champions League : Elvedi trifft auf sein Vorbild Ramos

Mönchengladbach Borussias Verteidiger trifft auf den unerbittlichen Madrilenen, der schon lange sein Vorbild ist. Auch Trainer Marco Rose schwärmt von Spaniens Rekordnationalspieler.

Einen ersten Nah-Eindruck hatte er zuletzt schon im Nations-League-Spiel der Schweiz in Spanien. „Da hat es leider mit dem Trikottausch nicht geklappt“, berichtet der Borusse. Am Dienstag (21 Uhr, Borussia-Park) kommt die nächste Gelegenheit beim Spiel in der Champions League. Ramos fehlte bei Madrids Königsklassen-Auftakt gegen Schachtar Donezk, Real verlor 2:3. Beim „Clásico“ in Barcelona kehrte der 34 Jahre alte spanische Rekordnationalspieler zurück, Real siegte 3:1.