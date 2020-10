„Fohlenfrühstück“ - das bringt der 28. Oktober : Borussen dürfen nach Real die Füße hochlegen

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 28. Oktober früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Nach dem gestrigen Spiel gegen Real Madrid hat Trainer Marco Rose seiner Mannschaft für den heutigen Mittwoch einen freien Tag gewährt - das wird bis zur Länderspielpause einer der wenigen bleiben, denn für die Borussen geht es nach dem Heimspiel am Samstag schon am Montag in die Ukraine. Die Fohlen dürften über die kurze Verschnaufpause froh sein. Am Donnerstag und Freitag wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert.