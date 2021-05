Vom Chef- zum Co-Trainer von Rose? : BVB-Coach Edin Terzic blendet Zukunftsfragen aus

Dortmund Es wäre eine Überraschung, würde Edin Terzic bei Borussia Dortmund zur kommenden Saison tatsächlich in die Rolle des Co-Trainers von Marco Rose zurück rücken. Doch wo könnte er landen?

Denn: Ob das in der Vergangenheit Gesagte auch für die Zukunft noch Gültigkeit besitzen wird, ist ein Thema, über das beim BVB derzeit immer wieder orakelt wird. Kann Edin Terzic sich tatsächlich wieder in die Rolle des Co-Trainers fügen, wie es mal besprochen war? Wird er ein braver Diener seines längst verpflichteten Nachfolgers Marco Rose? Oder reizt ihn dann doch mehr der eigene Karriereweg?

Terzic wollte auch vor dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel am Samstag "dieses Spiel nicht mitspielen". Der BVB und er hätten sich "in der Vergangenheit sehr klar geäußert, wie meine Zukunft aussehen wird. Ich bin sehr glücklich in der Funktion, in der ich jetzt bin, und war sehr glücklich in der Funktion, in der ich vorher war", sagte er.