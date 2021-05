Umworbener BVB-Stürmer : Haaland-Berater bringt Real und Barca als Transferziel ins Spiel

Dortmund Erling Haaland weckt die Begehrlichkeiten bei großen Klubs - doch die Bosse von Borussia Dortmund beteuern, dass der Norweger auch im Sommer bleiben wird. Dessen Berater Mino Raiola heizt die Gerüchte um seinen Schützling allerdings wieder an.

Nach Meinung von Erling Haalands Berater Mino Raiola wird Borussia Dortmund den Fußball-Stürmerstar nur schwer halten können. „Wenn ein Verein wie Barcelona oder Madrid kommt, so groß und mit so viel Geschichte, ist es schwer, nein zu sagen“, sagte Raiola der spanischen Fachzeitung „AS“ (Samstag).

Auf die Frage, ob Haaland einen Wunsch geäußert habe, sagte Raiola: „Nein, weil mich gar nicht interessiert, was er heute sagt. Er muss mir was sagen, wenn in meinem Kopf alles klar ist und ich ihm Alternativen anbieten kann.“ Es gebe viele Vereine, die an einer Verpflichtung des 20 Jahre alten Norwegers interessiert seien. „Alle Großen wollen ihn.“