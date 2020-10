Borussia-Trainer Rose über Zidane : „Habe allergrößten Respekt vor seinem Lebenswerk“

Mönchengladbach Während bei Real Madrid einige Weltstars auf dem Platz stehen, sitzt eine Legende auf der Trainerbank: Zinédine Zidane, über den Borussias Cheftrainer Marco Rose in höchsten Tönen spricht.

Rose wäre aber nicht Rose, wenn er die Partie, in der die Gladbacher trotz des 2:2 bei Inter Mailand in der vergangenen Woche klarer Außenseiter sind, mit dem Maximum an Ehrgeiz angehen würde. „Real Madrid hat Weltklasse-Fußballer in seinen Reihen. Aber an bestimmten Tagen sind die Jungs auch nur Menschen, die Fehler machen. Die Fehler müssen wir provozieren und ausnutzen. Wir wollen Real so bespielen und bekämpfen, dass wir tatsächlich für eine Überraschung sorgen können“, sagte Rose.

Neben ihm nahm auch Abwehrchef Matthias Ginter an der Pressekonferenz teil. Mit Borussia Dortmund schaffe er es 2017 bis ins Viertelfinale der Champions League. Ginter weiß also, worauf es in diesem Wettbewerb besonders ankommt. „Als Underdog ist es wichtig, dass wir die Basics auf den Platz bekommen: gut ins Spiel kommen, gut in die Zweikämpfe, auch eigenen Ballbesitz kreieren. Dann kann sich das Spiel in eine Richtung entwickeln, in der wir Zeichen setzen können. Natürlich wissen wir auch, dass Real Madrid nicht den besten Tag haben sollte“, sagte Ginter, der es in der Defensive vor allem mit Karim Bezema zu tun bekommen könnte.