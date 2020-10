Borussia-Fans erinnern sich : „In der ‚Hölle Bernabéu’ kam es ganz anders“

Mönchengladbach Viermal standen sich Borussia Mönchengladbach und Real Madrid bereits gegenüber. Neben dem legendären 5:1-Sieg gab es unter anderem auch die bittere 0:4-Niederlage. Borussia-Fans erinnern sich mit ihren eigenen Geschichten zurück an die Höhen und Tiefen der Duelle.

Wir haben unsere Leser dazu aufgerufen, uns ihre Erinnerungen an die früheren Duelle zwischen Borussia und Real Madrid zu schicken, von denen wir einige in unserer Infostrecke veröffentlicht haben.

Strysio erzählt unter anderem: „Es war schon etwas besonders Aufregendes, dieses Stadion mit 93.000 Zuschauern zu erleben, in das einst sogar 125.000 Zuschauer passten. Alles war für ein Borussen-Festival hergerichtet und in der „Hölle Bernabéu“ kam es dann ganz anders. Nach 20 Minuten stand es schon 2:0 für Madrid. Borussia machte ein denkbar schlechtes Spiel. Nachdem in der 77. Minute das 3:0 folgte, war es schon fast vorbei mit allen Hoffnungen. Wir versteckten uns vor dem Gegner. Weil dann einer unserer Spieler den Ball in der 89. Minute nicht einfach nur ins Aus drosch, konnte Santillana zum 4:0 verwandeln und Borussia war mit einer peinlichen Vorstellung ausgeschieden.“