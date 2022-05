Trainer-Comeback : Lucien Favre vor Rückkehr zur Borussia Mönchengladbach

Mönchengladbach Trainer Lucien Favre steht vor einer Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach. Alle Anzeichen verdichten sich, dass der Schweizer die Nachfolge von Adi Hütter antreten soll. Perfekt ist die Personalie allerdings noch nicht.

Dass Lucien Favre ein Trainer ist, der bestens zu Borussia Mönchengladbach passen würde, darüber gibt es keine Zweifel. Der Klub bekam zu viele Gegentore, ist instabil. Und Favre ist einer, der eine Mannschaft mit einem sortierten Defensivkonzept wieder stabil machen kann, um dann geordnet nach vorn zu spielen, attraktiv mithin, das ist ebenfalls eine Anforderungsprofil des künftigen Gladbach-Fußballs. Schon bald dürfte Favres Rückkehr, über die schon seit Tagen spekuliert wird, Realität werden, alles verdichtet sich in diese Richtung, so die Information unserer Redaktion.

Foto: dapd 30 Bilder 1680 Tage Favre bei Borussia Mönchengladbach

Das deckt sich mit dem, was zuerst „Bild“, die sogar schon für Sonntag Vollzug prophezeit, und dann der „Kicker“ am Freitag berichteten. Auch Experten in der Schweiz, Favres Heimat, gehen davon aus, dass er zum zweiten Mal Gladbach übernimmt. Offiziell bestätigt ist Favres Comeback aber noch nicht, weder der Trainer selbst noch Borussia haben sich geäußert. Nach unseren Informationen dürfte die Personalie bis Mitte nächster Woche durch sein, bei der Mitgliederversammlung am 30. Mai dürfte Favre dann auf dem Podium sitzen.

Vor 18 Monaten musste der nunmehr 64-Jährige bei Borussia Dortmund gehen. Schon 2011, als er erstmals als Troubleshooter an den Niederrhein kam, tat er dies aus einer Schaffenspause heraus, damals hatte er nach dem Ende seiner Zeit als Trainer bei Hertha BSC pausiert. Und wie damals wird Favre gut vorbereitet nach Gladbach kommen, er wird sich seinen künftigen Kader, aber auch eventuelle Optionen im Nachwuchsbereich genau angeschaut haben.

Foto: AFP/CHRISTOF STACHE 47 Bilder Diese Trainer sind aktuell arbeitslos

117 Gegentore in zwei Spielzeiten sind eine Hausnummer und Favres größter Auftrag, sein Vorgänger Adi Hütter, der, so ist aus Österreich zu erfahren, wohl erstmal pausieren wird, hatte dies bereits zum wichtigsten Ansatz seiner Arbeit erklärt, bekam das Problem aber nicht in den Griff, im Gegenteil: Die Zahl der Gegentreffer wuchs. Favre wird längst einen Plan haben in der Sache, und seine Spieler können sich auf viel und detailversessene Arbeit auf dem Trainingsplatz einstellen. Damit hatte er Borussia schon 2011 stabilisiert und dann in neue Sphären geführt bis in die Champions League. 2015 hatte er sich dann nach fünf Niederlagen in Folge zum Auftakt der Saison zurückgezogen.

Favre wäre der dritte Trainer, der zum zweiten Mal in Gladbach anheuert. Jupp Heynckes (1979 bis 1987, 2006 bis 2007) und Hans Meyer (1999 bis 2003, 2008 bis 2009) kamen mit unterschiedlichem Erfolg zurück. Heynckes trat nach wenigen Monaten wieder zurück, am Ende der Saison stand der zweite Abstieg Borussia. Meyer rettete bei seiner Rückkehr die Gladbacher mit einer Beton-Taktik, der Re-Installation des Liberos und einigem Glück mit gerade mal 31 Punkten.