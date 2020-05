Neues Borussia-Trikot : Sonderedition in Mint als Vorgucker?

Mint ist das Sondertrikot der Borussen. Foto: ja/Borussia

Mönchengladbach Borussia hat ein Sondertrikot in Mint mit dem Schriftzug „Unzähmbar seit 1900“ herausgebracht. Es steht für Solidarität und ist für den guten Zweck: Ein Teil des Erlöses wird an die Stadt Mönchengladbach gespendet, um damit Atemschutzmasken kaufen zu können.

Es ist Mint. Und es kleidet Stefan Lainer, den Rechtsverteidiger der Borussen, durchaus gut. Der Österreicher zeigt sich im Kampfmodus auf dem Foto mit dem Sondertrikot, das Borussia nun herausgegeben hat. Das wiederum passt zum Schriftzug auf dem Hemd: „Unzähmbar seit 1900“ ist da zu lesen.

Der Klub sei in den vergangenen Wochen der Corona-Krise eng zusammengerückt, heißt es auf Borussias Internetseite zu der Trikot-Aktion. Und dieses Trikot stehe dafür. Es ist in limitierter Auflage jetzt im Online-Shop der Gladbacher erhältlich. Das Herrentrikot kostet 84,95 Euro.

Doch die Sonderedition ist nicht nur ein „Zeichen für die außergewöhnliche Solidarität“ im Klub, sondern vielleicht auch ein Vorgucker auf die neue Saison. Das in diesen Dingen stets gut informierte Portal „Footy Headlines“ hatte schon Mitte April darüber spekuliert, dass das so genannte Event-Trikot für der neuen Saison Mint sein könnte. „Green glimmer“ nennt sich die Farbgebung lauf „Footy“, das rautenfärmige Muster sei eine Reminiszenz an die Tradition Mönchengladbachs als Textilstadt.

Möglich, dass Borussia nun selbst den Style für die neue Saison indirekt vorab offenbart. Es würde in die zu vermutende Gesamtlinie passen: Ganz weiß, so wird spekuliert, wird das künftige Heimtrikot sein, ganz Schwarz die Auswärtskluft. Und dazu der einfarbige Mint-Look für die besonderen Spiele: das klingt nach Stringenz.

Etwas Mintiges gab es schon zu sehen im Borussia-Park. Manchester City kam zum Beispiel 2015 zum Champions-League-Spiel in einem so gefärbten Dress in den Borussia-Park. Auch als der FC Barcelona 2016 in den Borussia-Park kam, liefen die Feldspieler-Kollegen des Ex-Borussen und gebürtigen Gladbachers Marc-André ter Stegen in einem Gewand mit Mint-Tönen auf, wobei es nach oben hin mehr und mehr in einen hellen Blauton überging.

Borussia würde mit dem Style eine bislang selten gepflegte, aber immerhin vorhandene Tradition von Trikots in offensiveren Grün-Tönen fortsetzen, spielte sie doch in den 70ern zeitweise auswärts auch schon in nahezu neonfarbigen Hemden. Beispielsweise 1975 bei einem 2:1-Derby-Sieg beim 1. FC Köln.