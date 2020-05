Borusse muss schwere Entscheidung treffen : Die Wahrheit hinter Zakarias Verletzung

Denis Zakaria muss sich entscheiden, ob er sich aufgrund seiner Verletzung operieren lassen will. Foto: dpa/Federico Gambarini

Exklusiv Mönchengladbach Denis Zakaria könnte sich aufgrund seiner Knieverletzung einer kleinen Operation unterziehen müssen. Er würde dann vier bis sechs Wochen ausfallen, ein Saison-Aus ist nach jetzigem Stand kein Thema.

Die Freude war groß bei vielen Borussen, als Denis Zakaria vor wenigen Wochen über die sozialen Medien wissen ließ, dass bei ihm wieder alles gut sei. Beim Spiel gegen Dortmund (1:2) musste er verletzt ausgewechselt werden, nachdem er mit Torwart Yann Sommer zusammengeprallt war, deswegen fiel er auch beim Geisterderby gegen den 1. FC Köln aus. Wenig später trainierte er aber wieder, wie in der Corona-Zeit üblich hinter verschlossenen Türen. Doch in dieser Zeit tauchten wieder Probleme auf.

Die „Sport Bild“ hatte nun am Mittwoch spekuliert, Zakaria drohe sogar das Saison-Aus aufgrund seiner Knie-Verletzung, die noch nicht verheilt sei. Und viele Fans stellen sich seither die Frage: Wie schlimm steht es um Zakarias Knie?

Nach Informationen unserer Redaktion hatte der Schweizer Nationalspieler in der vergangenen Woche bei einer Trainingseinheit wieder Schmerzen, war und ist ansonsten ohne derart große Beschwerden. Darauf wurden die Untersuchungen wieder aufgenommen. Zuvor gab es bei der MRT-Untersuchung keine Auffälligkeiten, diesmal entdeckten die Gladbacher Klub-Mediziner, dass es eine kleine Absplitterung an der Kniescheibe gibt, verursacht durch den Crash mit Sommer. Das bestätigen auch Zweit-Meinungen anderer Ärzte.

Aktuell beratschlagen Zakaria, seine Vertrauten, der Klub und die Ärzte, wie mit dieser Erkenntnis umgegangen wird. Er ist weitgehend beschwerdefrei, doch langfristig kann diese Blessur zu Problemen im Knie führen. Entsprechend ist ein kleiner arthroskopischer Eingriff eine Möglichkeit, um einen dauerhaften Schaden zu verhindern. Zakaria muss sich nun also entscheiden: Operieren oder nicht?

Ein solcher Eingriff wäre indes nicht gleichbedeutend mit dem Saison-Aus für den Mittelfeldspieler. Vier bis sechs Wochen würde Zakaria ausfallen, wenn er sich operieren lässt. Entsprechend wäre es wichtig, wenn recht zeitnah eine Entscheidung fällt, damit er, sofern der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, noch möglichst viele Spiele in dieser Saison bestreiten kann. Doch noch befinden sich Zakaria und Co. in der Entscheidungsfindung, da eine Operation auch nur dann durchgeführt werden soll, wenn es wirklich notwendig ist.

Auf seine Zukunftsplanungen wird die Verletzung zumindest keinen Einfluss nehmen. Nach wie vor sind mehrere Top-Vereine an Zakaria interessiert, die Gespräche laufen. Doch es ist nach Informationen unserer Redaktion völlig offen, ob er bei Borussia bleiben wird oder nicht. Gedanklich befasse sich Zakaria aktuell nur mit seiner Situation in Gladbach, gegenwärtig und zukünftig, er sei, auch was die nächste Saison angeht, mit dem Kopf nur bei Borussia, heißt es. Ob das auch so bleibt, entscheiden die Entwicklungen der nächsten Wochen im Fußball und bei Borussia sowie die Angebote der Vereine.