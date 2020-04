Unterschätzter Borusse : Hofmann ist an mehr Toren beteiligt, als Sie denken

Mönchengladbach Jonas Hofmann ist der fleißigste Vorvorbereiter bei Borussia. Doch auch Laszlo Bénes und Florian Neuhaus haben eine gute Ausbeute. Insgesamt zeigt die Statistik, dass Gladbach eine kombinationsstarke Mannschaft hat.

Jonas Hofmann ist einer der Spieler bei Borussia, die von den Fans am kritischsten bewertet werden. Das ist dem vielseitigen Mittelfeldspieler auch aufgefallen, im Winter-Trainingslager in Spanien erklärte er deswegen: „Über so etwas kann man immer lange diskutieren, aber man muss dazu auch sagen, dass die Leute gar nicht wissen, was intern gesprochen wird und was der Trainer vorgibt. Es gibt Spieler, die betreiben sehr viel versteckte Arbeit, die von vielen Leuten draußen einfach nicht gesehen wird. Natürlich gibt es Spieler, die mehr im Vordergrund stehen, aber dafür müssen andere ihre Arbeit machen.“ Hofmann belegt die These selbst.