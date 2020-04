Fohlen-Gerüchteküche : Zieht es Plea im Sommer von Gladbach nach England?

Mönchengladbach In der Fohlen-Gerüchteküche checken die RP-Reporter die neuesten Transfergeschichten rund um Borussia Mönchengladbach. Heute: Manchester United und Leicester City sollen an Alassane Plea interessiert sein.

Trotz der Verluste, die alle Klubs im Fußball aufgrund der Corona-Krise erleiden müssen, dürften die englischen Vereine weiter die zahlungskräftigsten sein und gerade ManUnited versucht nach wie vor, ein Team aufzubauen, das an alte Erfolge herankommen kann. Neben Plea werden bei den „Red Devils“ jedoch noch viele weitere Spieler gehandelt, unter anderem Dortmunds Jadon Sancho. Leicester hingegen hat ein funktionierendes Team und mit Jamie Vardy, der bislang 19 Saisontore erzielte, einen Top-Stürmer in den Reihen. Beide Klubs müssten für Plea jedoch eine hohe Ablöse bezahlen, da sein Vertrag in Gladbach noch bis 2023 läuft und der Verein nicht in Verkaufsnöte geraten dürfen. Sein Marktwert beläuft sich laut transfermarkt.de aktuell bei 24 Millionen Euro, eine Ablöse müsste aber deutlich drüber liegen.

Plea ist fußballerisch vielleicht der beste Akteur im Gladbacher Kader. Beim Blick auf sein Highlight-Video der bisherigen Bundesliga-Saison, in der er achtmal traf und sieben Tore vorbereitete, fällt auf, dass er nicht nur im Abschluss brandgefährlich ist, sondern auch den „tödlichen Pass“ so gut beherrscht wie kein anderer bei Borussia, schon einige Tore hat Plea mit einem Traumpass vorbereitet. Trotzdem ist der Stürmer wohl derjenige, bei dem der Klub am ehesten gesprächsbereit wäre, wenn es um einen Wechsel geht. Das liegt nicht an der Leistungsfähigkeit von Plea, sondern an seinem Alter. Von den wertvollsten Akteuren im Kader ist er der mit Abstand älteste mit seinen 27 Jahren. Wenn Borussia also noch eine hohe Ablöse für den Rekord-Zugang, für den Sportdirektor Max Eberl 2018 23 Millionen Euro bezahlt hat, müsste das wohl recht zeitnah passieren. Zusammengefasst: Sind Vereine wie ManUnited oder Leicester bereit, eine angemessene Ablösesumme, die klar über seinem Marktwert liegt, zu bezahlen, könnte es Plea im Sommer von Borussia nach England ziehen.