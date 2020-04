Co-Trainer Frank Geideck : Drei Spiele, die einschneidende Erlebnisse waren

Mönchengladbach Die Regenschlacht der Deutschen gegen Polen von 1974, der Edel-Kick zwischen Brasilien und Frankreich von 1986 und Borussias Relegation-Spiele 2011 haben für Co-Trainer Frank Geideck besondere Bedeutung.

Frank Geideck ist in Borussias Trainerstab der zweitewigste Borusse. Natürlich, da ist Uwe Kamps, der Torwarttrainer, an dem kommt keiner vorbei. Seit 1982 ist Kamps im Klub, bis 2004 als Profi und seither als Übungsleiter für die Torleute. Geideck ist eine ähnlich treue Seele, nur hat er seine bisherige Laufbahn auf zwei Klubs verteilt.

„Ich wurde 1967 geboren, war also sechs Jahre alt. Es war eine besondere Zeit damals, es gab zum Beispiel die Autofahrverbote an Sonntagen. Und es war die erste WM, die ich so richtig wahrgenommen habe. Es war also mein erstes prägendes Fußballerlebnis, zumal es eine WM im eigenen Land war. Ich hatte natürlich die Klebebilder mit dem Album. Das Spiel gegen Polen war eine Wasserschlacht, es regnete in Sturzbächen. Die Walzen, mit denen das Wasser vom Platz geschoben wurde, waren für einen Knirps wie mich natürlich beeindruckend. Das Spiel war extrem intensiv und Deutschland hat gewonnen. Von da an war ich Fußball-Fan.“