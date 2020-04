Vorhersage von „Footyheadlines“ : Ist dieser Klassiker Borussias neues Trikot?

So soll Borussias neues Heimtrikot aussehen. Foto: footyheadlines.com

Mönchengladbach Wenn es nach den Experten von „Footyheadlines“ geht, läuft Borussia in der nächsten Saison bei Heimspielen fast ganz in Weiß auf. Das Trikot erinnert an das der ersten Meisterschaft 1970.

Vor etwa einem Jahr gab emotionale Diskussionen um das damals neue Trikot der Borussen. Gerade Traditionalisten hat das Hemd mit den grünen Rauchschwaden, die die Stimmung im Borussia-Park darstellen sollen, nicht gefallen. Doch gerade die dürften sich freuen, wenn die Vorhersage des Portals footyheadlines.com, die die Spezialisten in der vorherigen Aufdeckung der Trikots für die nächste Spielzeit sind, der Wahrheit entsprechen sollte.

35 Bilder Alle Trikots von Borussia Mönchengladbach seit 2003

Die Macher hatten schon vor einigen Wochen behauptet, das Heimtrikot habe eine klassische Anmutung und sei fast komplett weiß. Nun hat das Portal einen Entwurf des Trikots erstellt, der auf den bisherigen Angaben zum Gladbacher Hemd und den schon bekannten ebenfalls von Ausrüster Puma entworfenen Jerseys von Olympique Marseille und AC Mailand entstanden ist. Demnach setzt Puma diesmal auf ein sehr klassisches Design. Das Trikot ist fast komplett in weiß gehalten, einzig die Enden der Ärmel sowie der Hals sollen mit schwarzen Streifen bei den Borussen versehen sein. Tatsächlich erinnert sogar vieles im Design an das Trikot, das die Gladbacher bei ihrer ersten Meisterschaft 1970 trugen.

Was jedoch in dem Entwurf noch fehlt, ist die Gestaltung der Brust. Die Zusammenarbeit mit der Postbank als Hauptsponsor endet nach dieser Saison, die Suche nach einer neuen Kooperation läuft auf Hochtouren, doch die Corona-Krise verkompliziert die Sache. Entsprechend ist noch nicht klar, welche Firma auf der Borussia-Brust in der nächsten Saison werben wird.

17 Bilder Das sind die Borussia-Trikots aus sechs Jahrzehnten