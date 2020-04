Serie „50 Jahre erste Meisterschaft“ : Borussias 90er – Tiger, Triumph und Tränen

Mönchengladbach Die 1990er-Jahre begannen für Borussia freudlos und endeten trostlos. Mittendrin gab es 1995 mit dem DFB-Pokal-Sieg in Berlin den bis heute letzten Titel. Doch im Triumph lag der Keim des Niedergangs.

Patrik Andersson war nie ein Spieler, der seine Gefühlswelt nach außen kehrte. Doch als Borussias Kapitän am 29. Mai 1999 letztmals den Rasen des Bökelbergs verließ und sein Trikot in die Nordkurve warf, war das auch für den Schweden ein bewegender Moment. „Ich hätte mir natürlich ein anderes Ende gewünscht”, sagte Andersson. Nach 34 Jahren war Borussia erstmals abgestiegen. Damit endete das Jahrzehnt für den Verein noch deutlich trostloser, als es begonnen hatte. Es lässt sich so zusammenfassen: Am Anfang war die Rettung, dann kam die Renaissance und am Ende war nur noch Resignation.