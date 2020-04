Borussia-Allesfahrer berichtet vom Fußball-Entzug : „Dann würden wir uns auf den Weg zum Stadion machen ...“

Ingo Müllers Fan-Doppelgänger war der erste seiner Art im Borussia-Park. Rechts der Fan-Beauftragte Thomas „Tower“ Weinmann. Foto: Ja/Fanprojekt

Mönchengladbach Borussia-Fan Ingo Müller-Andersohn fährt seit Jahren zu fast jeden Gladbach-Spiel. Ihm fehlt nun etwas wegen Corona. Besonders am Wochenende, als eigentlich das Spiel bei den Bayern gewesen wäre, spürte er das. Daran ändert auch seine bemerkenswerte Idee mit den Fan-Doppelgängern im Borussia-Park nichts.

Der Fußball ist immer da. Zumindest im Kopf von Ingo Müller-Andersohn. So war es auch am Samstag. Er dachte daran, dass er eigentlich in München wäre, wo die Borussen beim FC Bayern gespielt hätten am 25. April. Er schaute immer wieder auf die Uhr und dachte zum Beispiel: „Jetzt wären wir am Viktualienmarkt, würden in der Sonne sitzen und ein Bier schlürfen.“ Oder: „Jetzt wären wir auf dem Weg zum Stadion.“ Alle paar Minuten rief er seinen Kumpel und an gab eine Wasserstandsmeldung. Man wäre jetzt hier, wäre jetzt da, würde den und den treffen.

Info Fanfiguren-Kauf für den guten Zweck „19 Euro kosten die Figuren, das Gros der Einnahmen deckt die Herstellungs- und Bearbeitungskosten. In den 19 Euro enthalten ist zudem eine fiktive Vorverkaufsgebühr in Höhe der üblichen 2,50 Euro bei Kartenverkäufen, die dem FPMG helfen und damit den Mitarbeitern den Job retten können. Darüber hinaus gehen zwei Euro an die FPMG-Aktion ‚Borussen helfen Borussen’ und weitere zwei Euro an die Borussia-Stiftung“, erklärt der Fanbeauftragte Thomas „Tower“ Weinmann.

„Wenn du als Fan Allesfahrer bist, geht es nicht nur um das Spiel und das Ergebnis, es geht auch um das Drumherum, die Folklore. Und die vermisse ich ebenso wie die Jungs und den Fußball“, sagt Müller-Andersohn, der in den vergangen „fünf, sechs Jahren“ kaum ein Borussia-Spiel verpasst hat.“

Und jetzt? Fußball gibt es nicht, Corona verhindert das. Und somit gibt es auch keine Fußball-Reisen. Vor München wäre es nach Freiburg gegangen zum letzten Borussen-Spiel im alten Dreisamstadion. Nächste Saison spielt der Sport-Club aus dem Breisgau im neuen Stadion. „Es war vielleicht die letzte Chance, dort ein Gladbach-Spiel zu sehen“, sagt Müller-Andersohn. Denn wenn Borussia das Spiel in Freiburg nachholt, dann als Geisterspiel ohne Fans.

Wie fühlen sich die Wochenenden ohne Borussia und Fußball an? „Leer. Es ist wie ein Entzug.“ Der Kopf und der Körper sind ganz auf Fußball geeicht, der Wochenplan danach ausgerichtet. „Wenn die Spiele in München sind, bin ich schon am Abend vorher da, übernachte bei einem Kumpel, wir haben unsere Stammkneipen, in die wir dann gehen und Freunde treffen“, sagt er. Es ist nicht so, dass alle Allesfahrer immer zusammen sind, „es sind Ultras, Kutten, Normalos, Jeder ist für sich, aber es ist doch auf eine Art eine eingeschworene Gemeinschaft.“

Den einen oder anderen von „den Jungs“ hat Müller-Andersohn zuletzt im Borussia-Park gesehen - als Pappfigur. Die Fans können Dummys mit ihrem Foto bestücken und bekommen dann einen Platz in der Gladbacher Arena als Ersatzkulisse für den Fall, das es die geplanten Geisterspiele gibt. Mehr als 10.000 dieser Fan-Doppelgänger wurden schon bestellt, sogar Auswärtsfans haben die 19 Euro investiert, um dabei zu sein. Dortmunder, Frankfurter, Kölner. Sogar Michael Cuisance, der Ex-Borusse, der jetzt beim FC Bayern ist, steht unter den Fan-Figuren auf der Gästetribüne.

Müller-Andersohns Doppelgänger war der erste, der installiert wurde. Er hatte mit seiner Frau die Idee zu der Aktion, die längst weltweite Aufmerksamkeit hat: Das japanische Fernsehen hat darüber berichtet, ebenso Zeitungen in den USA. Stundenlang stehen Müller-Andersohn und Mitarbeiter des Fanprojekts an den Wochenenden auf den Rängen und befestigen neue Figuren. Auch die 2018 verstorbene gute Seele der Gladbach-Fans, Waltraud „Wally“ Hamraths ist dabei.

„Wenn ich dann so durch die Reihen der Pappfiguren gehe, werde ich wehmütig“, gesteht Müller-Andersohn. Die letzte Auswärtstour mit Borussia war die am 29. Februar nach Augsburg (3:2). Am 7. März war noch das Spiel daheim gegen Borussia Dortmund, das 1:2 im eigenen Stadion. Dann war Schluss mit dem Fußball vor Zuschauern. Das Derby gegen Köln war das erste Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte. Wenn es weitergeht mit der Liga, dann nur so: ohne Fans.

„Wenn wir am Wochenende die Pappfiguren aufbauen, ist es eine Art Kompensationsarbeit, man schwelgt in Erinnerungen an gemeinsame Fahrten, wenn man eine Figur von einem Freund sieht, ich bin dann mega-wehmütig“, gesteht Müller-Andersohn.

Die Fan-Doppelgänger sind für ihn auch ein Symbol dafür, dass Fußball ohne Fans nicht funktioniert. „Man merkt allein im leeren Stadion, dass die Akustik eine andere ist“, sagt Müller-Andersohn. Am 11. März beim Derby spielten die Borussen nur vor Beton. „Jetzt haben die Jungs beim Training im Stadion oder bei den eventuellen Spielen das Gefühl: Die Fans sind bei uns. Immerhin“, sagt Müller. „Es ist eine schöne Aktion, die dem leeren Stadion ein wenig Leben einhaucht“, sagte Borussias Defensivmann Tony Jantschke im Interview mit unserer Redaktion.