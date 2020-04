Wichtiger Faktor bei Corona-Restart : Bei Kopfbällen hat Borussia noch Luft nach oben

Und rein damit: Ramy Bensabini wuchtet den Ball mit dem Kopf ins Bayern-Tor. Foto: AP/Martin Meissner

Mönchengladbach Kopfbälle waren in dieser Saison schon entscheidend, doch Borussia könnte an der Stelle noch konsequenter arbeiten. Möglich, dass dies auch an sehr wichtiger Faktor wird, wenn der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

Was den „Plan K wie Kopfball“ angeht, hatte Borussia in dieser Saison durchaus ihre Momente. Zum Beispiel gegen AS Rom in der Europa League. Im Hinspiel in der Ewigen Stadt traf Nico Elvedis Kopfball im Strafraum eine römische Hand – zumindest sah es der Schiedsrichter so –, Lars Stindl verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:1. 2:1 siegte Gladbach dann im Rückspiel, weil Marcus Thuram in der Nachspielzeit per Kopf den Ball ins Tor verlängerte, nachdem dieser von Alassane Pleas Haupt zum Torschützen gelangt war. Im DFB-Pokal war das Thema Kopfballtor noch dominanter: Sowohl den 1:0-Siegtreffer beim SV Sandhausen als auch die Führung beim 1:2 bei Borussia Dortmund erzielte Thuram per Kopf.

Der Franzose ist damit der Borusse, der in dieser Saison die meisten Kopfballtore gemacht hat: drei. Zweimal war Ramy Bensebaini erfolgreich, zunächst gegen Werder Bremen (zum 1:0) und dann gegen den FC Bayern München, als sein wuchtiger Kopfstoß zum 1:1 nach einem Eckball von Jonas Hofmann die Mannschaft derart wachrüttelte, dass sie sogar noch zum 2:1-Siegtor kam. Was Kopfballtore in der Bundesliga angeht, hat der Algerier 50 Prozent der Gladbacher Erfolgserlebnisse in diesem Segment zu verantworten, zudem trafen Breel Embolo (gegen RB Leipzig) und Elvedi (gegen Frankfurt).

Insgesamt wurden wettbewerbsübergreifend sieben von 57 Toren mit dem Kopf erzielt, das sind rund zwölf Prozent. In der Liga ist in dieser Disziplin vier aus 49 ist die Formel, das sind rund acht Prozent aller Tore. Damit hat das Team von Trainer Marco Rose den schlechtesten Wert der Top fünf. RB Leipzig und Bayer Leverkusen liegen jeweils bei rund elf Prozent, die Bayern bei zehn Prozent und Borussia Dortmund bei neun Prozent. Die Differenz ist nicht groß, doch in der Spitze entscheiden Kleinigkeiten. Weswegen die Borussen in der K-Frage etwas Nachholbedarf haben.

In den 70er-, 80er- und 90er-Jahren gab es in Gladbach einige ausgemachte Kopfball-Experten. „Das war ein Prinzip bei uns: Michael Frontzeck, Bernd Krauss oder André Winkhold haben die Bälle in den Strafraum gehauen und da haben Hans-Jörg Criens und ich gewartet und die Dinger verwertet“, beschreibt beispielsweise Uwe Rahn, 1987 Torschützenkönig, den „Plan K“ jener Tage.

Es gab auch durchaus wichtige Kopfball-Tore in der Borussia-Geschichte: 1977 machte zunächst ein solches von Wilfried Hannes gegen den FC Brügge den Einzug ins Landesmeister-Halbfinale klar, in dem dann Hans-Jürgen Wittkamp spektakulär per Kopf gegen Dynamo Kiew das Endspiel buchte.

Dagegen ist die Borussia der Neuzeit und vor allem der 10er-Jahre des 21. Jahrhunderts traditionell eher kopfballschwach. Das liegt daran, dass die Gladbacher vor allem spielerisch unterwegs sind, gefragt waren lange vor allem kleinere, bewegliche Stürmer wie Raffael oder Lars Stindl. Wer Tiki-Taka spielt, der hält den Ball eher flach.

Doch der Fußball hat sich etwas gewandelt seither. „Kopfbälle sind wieder im Kommen, weil es auch wieder mehr hohe Flanken gibt“, weiß Borussias Scouting-Chef Steffen Korell, der früher als Abwehrmann selbst ein Experte auf dem Gebiet war. Dass das Thema Kopfball in der Fußball-Ausbildung daher wieder mehr eine Rolle spielen sollte, liegt auf der Hand.

Es gibt im Borussia-Park ein Kopfball-Pendel, doch das steht nicht hoch im Kurs, wie zu hören ist. Das war bei Tony Jantschke während seiner fußballerischen Ausbildung anders. „Bei uns im Osten wurde viel Wert auf Kopfbälle und eine gute Technik in dem Bereich gelegt. Ich denke, ich habe mir ein gutes Timing erarbeitet. Aber das muss man natürlich auch, wenn man wie ich nicht der Größte ist“, sagte Jantschke unserer Redaktion.

Timing, aber auch der Mut, sich in die Bälle reinzuwerfen, sind wesentliche Faktoren für erfolgreiches Kopfballspiel. Das haben zum Beispiel Thuram bei seinem Flugkopfball in Sandhausen und später auch gegen Rom sowie Bensebaini gegen die Bayern gezeigt. Letzterer hätte fast das Netz zerfetzt, als er den Ball ins Tor von Manuel Neuer rammte.