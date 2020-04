Stürmer traf 2012 gegen Schalke : Hanke erinnert sich gern an sein Tor gegen den „Ex“

Mike Hanke trifft am 11. Februar 2012 gegen Schalke. Foto: imago sportfotodienst

Mönchengladbach Am 11. Februar 2012 war der Stürmer Mike Hanke bei einem herrlichen Gladbacher Treffer beim 3:0-Sieg gegen Schalke 04 Ursprung und Endpunkt einer herrlichen Kombination. Der gebürtige Westfale ist inzwischen am Niederrhein heimisch geworden.

Mike Hanke hat viel zu tun. Er ist dabei, seine Firma umzustrukturieren. So recht zufrieden ist der Ex-Profi mit dem, was mit dem Lifestyle-Portal „Tivela“ los ist, noch nicht. „Es läuft noch nicht so, wie ich es mir vorstelle, und Corona hat uns auch erwischt“, sagt Hanke. „Aber wir arbeiten dran, dass wir es hinbekommen.“

Dennoch hat er sich zuletzt eines seiner Tore nochmal angeschaut. Borussia hat eine Erinnerung ins Netz gestellt an ein tolles Spiel gegen seinen Ex-Verein Schalke 04 am 11. Februar 2012. 3:0 siegte Gladbach, danach schwärmte die Fußball-Welt von „Borussia Barcelona“. Tatsächlich war das, was die vom Schweizer Trainer Lucien Favre angeleiteten und vom genialen Marco Reus inspirierten Borussen an jenem Samstagabend zeigten, ein Höhepunkt der Schaffenskraft dieses Teams. Und Hanke, der insgesamt 95 Spiele für Borussia machte und 15 Tore erzielte (zwölf Vorlagen), war ein Hauptdarsteller.

Foto: dpa, Patrick Seeger 13 Bilder Das ist Mike Hanke

Das 2:0 machte er gegen Schalke, wo er einst Profi wurde. Doch es war weniger das Tor selbst, sondern die Art, wie es zustande kam, die zum Zunge schnalzen war. Hanke war Ursprung und Endpunkt der edlen Tiki-Taka-Szene: Er spielte Doppelpass zunächst mit Patrick Herrmann, dann mit Juan Arango, bevor der den Ball ins Tor schlenzte. „Das war richtig gut, ich erinnere mich noch genau an die Szene“, sagt Hanke, jetzt 36. „Das Spiel war sensationell und dann kommt dir eben so ein Einfall.“

Zuvor hatte Marco Reus, der Unaufhaltsame, getroffen, danach zirkelte, wie es in jenen Wochen üblich war, Juan Arango einen Freistoß in den Torwinkel. Es war nahezu rauschartig gegen Schalke, das kaum erahnen konnte, was dann geschah. Am Ende der Saison war der im Vorjahr noch Fast-Absteiger auf Rang vier gestürmt und Hanke, ein Jahr zuvor als Vorarbeiter im Abstiegskampf aus Hannover gekommen, war nun der perfekte Nebenmann für Reus. „In Hannover war ich ein bisschen in der Versenkung“, gesteht Hanke. Das änderte sich in Gladbach. Hanke blühte auf. „Lucien Favre hat mich und meine Spielintelligenz verstanden“, sagt Hanke. Hanke war weniger ein ausgemachter Torjäger als ein spielender Stürmer.

Mit seiner offenen Art wurde er zu einem der Publikumslieblinge seiner Zeit in Gladbach, die 2013 endete. „Es war mir immer wichtig, die Bindung zur Kurve zu haben, das gibt positive Energie“, sagt Hanke. Wichtig sei, authentisch zu bleiben. Dass er das stets geblieben ist, nimmt Hanke für sich in Anspruch. Längst ist der in Unna Geborene heimisch geworden am Niederrhein, auch wenn man ihm den Westfalen immer noch anhört. „Das wird sich auch nicht ändern“, stellt er klar. Trotzdem gefällt ihm die Art der Rheinländer ausgezeichnet.