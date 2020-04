Schubert, Advocaat und Co. : Die Karrieren von Borussias Ex-Trainern

Mönchengladbach Wir geben einen Überblick, was die Trainer-Vorgänger von Marco Rose heute machen. Am erfolgreichsten lief es für Dick Advocaat, der bei Borussia unrühmliche sechs Monate erlebt hatte.

Gegen einen seiner Vorgänger kämpft Borussias Trainer Marco Rose um einen Platz in der Champions League, sobald der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Lucien Favre liegt mit Borussia Dortmund zwei Punkte vor Gladbach (4.) auf Rang zwei. Rose deutet also in seiner ersten Saison an, eine ähnliche Erfolgsstory wie der Schweizer es tat in Gladbach schreiben zu können. Eine solche will auch Dieter Hecking beim Hamburger SV schreiben, wo der Rose-Vorgänger um den Aufstieg in die Bundesliga kämpft. Hecking und Favre sind Borussias Ex-Trainer, die nach wie vor im Fokus sind, dazu Hans Meyer als Mitglied des Präsidiums. Wir geben einen Überblick, was die übrigen noch aktiven Trainer der vergangenen Jahre aktuell machen.