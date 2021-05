Besonderes Logo, besondere Hosen : So soll Gladbachs neues Heimtrikot aussehen

Mönchengladbach Am 15. Mai wird Borussia Mönchengladbach zu Hause gegen den VfB Stuttgart erstmals das neue Heimtrikot tragen. „Footy Headlines“ hat bereits das Design geleakt - inklusive sehr spezieller Hosen.

Der Saum der Ärmel ist schwarz abgesetzt, so richtig auffällig wird das Trikot erst in der Rückansicht. Vom Kragen bis zu den Schultern zieht sich ein Balken mit grün-schwarzen Diagonalstreifen . Von 1985 bis 1987 war dieser Teil des Trikots schwarz, die grün-schwarzen Diagonalstreifen fanden sich damals auf dem weißen Part des Trikots wieder. Der Nackenbereich zitiert sozusagen beides auf einmal. Auch das neue Heimoutfit des BVB, der ebenfalls von Puma ausgestattet wird, hat diese Streifen, allerdings an den Ärmeln.

Eine komplette Neuigkeit sind dagegen die Hosen: Sie nehmen die Streifen der Nackenpartie auf und fallen dadurch extrem ins Auge. Die vielen Rauten, die sich durch die Streifen ergeben, haben fast schon etwas Psychedelisches. Es gibt allerdings auch eine weiße Variante mit schwarzem Saum wie an den Ärmeln. Zu Hause wird Borussia freie Wahl haben bei der Hose, auswärts sich dem Gegner anpassen müssen. In den vergangenen Jahren wurden weiße Hosen meist gegen schwarze getauscht, wenn der Gegner ebenfalls weiße trug (auf Schalke war das in der Regel so, auch 2011 in Bochum in der Relegation). Nun gibt es die auffällige grün-schwarze Variante, die etwas von den 90ern hat. Es stecken also einige Jahrzehnte in diesem Trikot.