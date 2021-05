Hochschule Niederrhein : Bedarf an MINT-Kräften wird bei Unternehmen abgefragt

Nachwuchs-Fachkräfte in technischen Bereichen werden in den Unternehmen händeringend gesucht. Foto: ZDI

Mönchengladbach Das Verbundprojekt „Mind in MINT“ möchte Jugendliche für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) begeistern. Denn es herrscht in der Wirtschaft Mangel an Fachkräften. Wie hoch der genau ist, soll nun ermittelt werden.

Fachkräfte, Schul- oder Hochschul-Absolventen mit Kenntnissen in den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) werden von Unternehmen dringend gesucht. Projekte wie die Coding School oder der Wissenscampus, der in den kommenden Jahren auf dem Areal des früheren Polizei-Präsidiums entstehen soll, sollen bereits Kinder und Jugendliche für diese Bereiche begeistern, um den Mangel an geeigneten Mitarbeitern perspektivisch zu beheben.

Auch das Verbundprojekt „MINT in Mind“ möchte Jugendliche in der Region Mittlerer Niederrhein (Krefeld, Mönchengladbach, Rhein-Kreis Neuss, Kreis Viersen) für MINT-Fächer begeistern. Mit dem Projekt soll mittelfristig dem Fachkräftemangel in der Region entgegengewirkt werden. Um den Bedarf exakter zu ermitteln, soll zum Projektstart eine Unternehmensbefragung erfolgen. Ziel ist es, die Anforderungen der Unternehmen an die zukünftigen Auszubildenden in MINT-Berufen zu erfassen und dementsprechend die außerschulischen Angebote für Jugendliche in der Region zu erweitern.

Alle Unternehmen in der Region Mittlerer Niederrhein, die MINT-Ausbildungsberufe anbieten, sind deshalb eingeladen, sich an der Befragung zu beteiligen, heißt es seitens der Hochschule Niederrhein. Vor dem Hintergrund des steigenden Bedarfs an qualifizierten Fachkräften könnten die Unternehmen davon auch selbst profitieren.

Projektpartner sind außer der Hochschule die Stadt Mönchengladbach, Fachbereich Kinder, Jugend und Familie, das zdi-Zentrum KReMINTec e.V. am Berufskolleg Uerdingen, die Wirtschaftsförderung Mönchengladbach (WFMG) GmbH mit dem zdi-Zentrum Mönchengladbach, die Stadt Krefeld, Fachbereich Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst, Zentrum für digitale Lernwelten, und die Regionalagentur Mittlerer Niederrhein. Das Projekt ist Teil der Maßnahme „Regionale Cluster für MINT-Bildung von Jugendlichen“ und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung für einen Zeitraum von drei Jahren gefördert.

Eine Teilnahme an der Befragung ist bis zum 27. Mai mittels QR-Code oder über die Website https://ww2.unipark.de/uc/MINT_in_Mind/ möglich. Ansprechpartnerin ist Meryem Bayrak unter mint-in-mind@hs-niederrhein.de oder unter der Telefonnummer 02161 1866629.

