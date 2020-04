Neuer Leiter der medizinischen Abteilung : Ex-Profi Meichelbeck wird Borussias Ärzte-Chef

Mönchengladbach Martin Meichelbeck wird neuer Leiter Medizin und Prävention bei Borussia. Er tritt die Nachfolge von Andreas Schlumberger an, der zu Jahresbeginn seinen Vertrag in Gladbach auflösen ließ.

Meichelbeck studierte während der Karriere nebenbei Psychologie, Soziale Verhaltenswissenschaften, Soziologie, Sportwissenschaften und Sportpsychologie. Ab 2010 arbeitete er in Fürth als sportpsychologischer Trainer, 2011 wurde er Leiter des Bereichs Medizin/Sportpsychologie/Sportwissenschaften bei den Franken. Seit 2014 übernahm er als „Direktor Sport“ unter anderem die Leitung und Entwicklung medizinischer Strukturen. Genau darum geht es auch in seiner neuen Anstellung bei Borussia. Meichelbeck wird, so teilte der Klub am Donnerstag mit, der neue „Leiter Medizin und Prävention“ bei den Gladbachern.