Kein neuer Vertrag für Stammkeeper : Bekommt Borussias Torwart-Talent jetzt die Chance bei Union Berlin?

Mönchengladbach Das Leihgeschäft von Moritz Nicolas an Union Berlin läuft bislang nicht wie gewünscht, der Keeper kam noch nicht zum Einsatz. Nun hat der Klub entschieden, den Vertrag mit Stammtorwart Rafal Gikiewicz nicht zu verlängern. Das könnte die Situation des Borussen verbessern.

Dass Borussia langfristig plant, spiegelt sich auch auf der Torwartposition wider. Mit Moritz Nicolas hat der Klub ein Eigengewächs vor der Saison mit einem neuen Vertrag bis 2023 ausgestattet, ihm wird zugetraut, in einigen Jahren die Nachfolge von Yann Sommer anzutreten. Was Nicolas dafür jedoch braucht, ist Spielpraxis, und deshalb hat sich Borussia zeitgleich entschlossen, den 22-Jährigen zu verleihen. Für zwei Jahre wechselte der Keeper zu Union Berlin, doch der Plan ging bislang nicht auf und es wird bereits über ein vorzeitiges Ende der Leihe diskutiert – doch die Situation könnte sich nun schlagartig ändern.

Denn bislang ist Borussia nicht zufrieden mit dem Werdegang von Nicolas in Berlin, er kam in keinem Pflichtspiel zum Einsatz, Gikiewicz war bis dato als Stammkeeper gesetzt. Doch nun hat Union mitgeteilt, dass der im Sommer auslaufende Vertrag des Polen nicht verlängert wird und der Klub sich auf der Torhüterposition neu aufstellen wolle. Deswegen hoffen Borussia und Nicolas nun auf seine Chance bei Union.

In den nächsten Tagen werden sowohl die Klubs und das Spieler-Lager besprechen, wie es für das Torwart-Talent in Berlin weitergehen soll. Sind die Aussichten, die die Verantwortlichen des Bundesligaelften aussenden positiv, dürfte Nicolas zumindest noch ein Jahr bei Union bleiben.

Doch bestenfalls soll er nicht erst in der nächsten Saison zum Zuge kommen. Mit acht Punkten und 14 Toren Vorsprung auf Relegationsplatz 16 hat Union den Klassenerhalt schon so gut wie sicher, entsprechend hätte der Verein wohl zeitnah nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs die Möglichkeit, die Zukunft im eigenen Tor einzuleiten. Heißt die nach Meinung der Union-Verantwortlichen Moritz Nicolas, so könnte er schon bald das Berliner Tor hüten. Vielleicht sogar gegen Borussia, am 29. Spieltag kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Klubs in Mönchengladbach.