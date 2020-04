Vor 50 Jahren gab es die erste Schale : Das machte Borussias Meister-Fohlen so stark

Mönchengladbach Mit dem Titel 1970 begann unter Trainer Hennes Weisweiler eine glorreiche Zeit. Am 30. April machte ein 4:3 gegen den Hamburger SV die entscheidenden Punkte. Es gibt zwei Fotos, die alles zeigen, was Borussia damals ausmachte.

Es gibt zwei Fotos, die das, was die legendäre Fohlenelf von Borussia Mönchengladbach ausmachte, charakterisieren. Das eine entstand am 30. April 1970, vor genau 50 Jahren also, nach dem 4:3-Sieg gegen den Hamburger SV, mit dem die erste der fünf Meisterschaften der Gladbacher fix gemacht wurde. Hennes Weisweiler, der Meistertrainer, stemmt die Meisterschale in die Höhe, um ihn herum sitzen dicht gedrängt seine Spieler. Borussia war eine Einheit, das war ein Merkmal dieser wundervollen Mannschaft, die in den Jahren danach eine der besten der Welt werden sollte.