Sonderpreis „Schüler experimentieren“ : Marienschüler forschten zu Bakterien in Trinkflaschen

Mönchengladbach Julius Clauss und Johanna Smolarek wurden für ihr Projekt mit dem mit dem Sonderpreis „Mint Plus“ ausgezeichnet. Eine weitere Auszeichnung ging an das Math.-Nat.-Gymnasium.

In sieben Fachgebieten galt es die drei ersten Plätze plus 20 Sonderpreise zu vergeben. 26 Jury-Mitglieder aus Wirtschaft, Forschung und Bildung hatten keine leichte Aufgabe: Die Jungforscherinnen und Jungforscher haben außergewöhnliche Ideen und Projekte auf die Beine gestellt.

Auf das Sieger-Treppchen haben es auch Julius Clauss und Johanna Smolarek aus Mönchengladbach geschafft. Im Live-Stream wurde ihr Projekt „Bakterien in Trinkflaschen 2.0“ mit dem Sonderpreis „Mint Plus“ ausgezeichnet. Mit ihrem Projekt möchten sie herausfinden, welche Flaschen am besten für den Gebrauch von Trinkwasserspendern geeignet sind. Ein Buchpreis geht außerdem an Arne Miloseski vom Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Gymnasium in Mönchengladbach für sein Projekt „Entwicklung eines Arduino programmierten Roboters zu CO2-Messung in Räumen“.