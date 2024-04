Festnahme in Mönchengladbach Richter schickt Drogenhändler in U-Haft

Polizeibeamte haben am Mittwoch, 24. April, gegen 11.30 Uhr an der Wilhelm-Schiffer-Straße einen 45-jährigen Mann vorläufig festgenommen, nachdem sie unter anderem verkaufsbereite Drogen bei ihm gefunden hatten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete ein Haftrichter am Donnerstag wegen des Verdachts auf illegalen Handel mit Kokain und Heroin Untersuchungshaft gegen ihn an.