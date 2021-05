Gymnasium und Grundschule am Geroweiher in Mönchengladbach : Aktion „Müllt hier nicht rum“ am Geropark gestartet

Aktion „Müllt hier nicht rum“ am Geropark gestartet

Gymnasium und Grundschule am Geroweiher in Mönchengladbach

Mönchengladbach Schüler des Gymnasiums am Geroweiher und der Montessori-Grundschule möchten für das Thema Müllvermeidung sensibilisieren. Auch DLRG machte mit und fischte Müll aus dem Weiher.

Es ist rummelig im Geropark. Schüler und Schülerinnen der Montessori Grundschule und des Gymnasiums am Geroweiher haben sich mit Greifern und Handschuhen bewaffnet und streifen, coronakonform in kleinen Gruppen und mit Maske, durch den Park. Ihr Ziel: der Müll der im Park nicht in den Tonnen landet, sondern im Park, der beiden Schulen ans Herz gewachsen ist.