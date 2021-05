Schulentwicklungspläne in Mönchengladbach : GEW fordert kleinere Klassen

Mönchengladbach Die Lehrergewerkschaft befürwortet die Schaffung von weiteren Gesamtschulplätzen. Doch zu dieser Schulform gehörten auch Schüler mit gymnasialen Kompetenzen. Davon gebe es aber zu wenige an den Gesamtschulen.

Mit zwiespältigen Gefühlen nimmt die GEW Mönchengladbach die neuen Pläne zur Veränderung der Schullandschaft in der Stadt zur Kenntnis. Positiv sei, so die Vorsitzende Ruth Reinartz, dass die von Schließungen bedrohten Schulen frühzeitig informiert worden seien. In der Vergangenheit hätten die betroffenen Hauptschulen in der Regel erst aus der Presse von Schließungsplänen erfahren.