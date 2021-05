Gewalt gegen Polizisten : Frau bedroht auf Polizeiwache Beamte mit einem Messer

Eine 20-Jährige kamen mit einem Messer zur Polizeiwache Rheydt und griff einen Beamten an. Foto: dpa/Silas Stein

Mönchengladbach Die 20-Jährige drohte, den diensthabenden Polizisten „abzustechen“. Außerdem versuchte sie, einem anderen Beamten die Pistole aus dem Halfter zu ziehen.

Polizisten mussten am vergangenen Freitag eine Frau überwältigen, die auf der Wache in Rheydt einen Polizisten mit einem Messer bedroht hat. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Frau hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte, gegen 15 Uhr an der Wache geklingelt. Der diensthabende Polizist fragte sie aufgrund der pandemiebedingten Hygienemaßnahmen zunächst über die Gegensprechanlage, wie er ihr helfen könne. Die Frau weigerte sich, einen Grund oder ein Anliegen zu nennen. Nach kurzer Zeit verlieh sie allerdings ihrer Forderung auf Einlass Nachdruck, indem sie anfing, im Eingangsbereich gegen Aufsteller zu treten.

Als der Beamte daraufhin zu ihr hinaus ging, sagte die Frau ihm, dass sie ihn abstechen werde. Dabei hielt sie plötzlich ein Messer in der Hand. Der Polizist konnte die Frau überwältigen. Ferner musste ihr Versuch verhindert werden, einem weiteren Beamten die Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde die 20-jährige Frau dem Ordnungsamt und einem diensthabenden Amtsarzt zwecks Einweisung in eine psychiatrische Klinik vorgestellt. Ein Strafverfahren wurde daraufhin eingeleitet.

Wechsel in Dormagen

Wechsel in Dormagen : Ex-Schützenkönig ist neuer Leiter der Polizeiwache

Illegale Party in Düsseldorf aufgelöst – Polizist verletzt

Wegen Ruhestörung gerufen : Illegale Party in Düsseldorf aufgelöst – Polizist verletzt

Illegale Feier in Windeck

Illegale Feier in Windeck : Gäste mit Armbrust bedroht - zwei Polizisten bei Einsatz verletzt

Immer häufiger werden Polizisten im Dienst angegriffen und beleidigt. Der bislang schlimmste Fall ist die Attacke auf den Polizisten Michael Frehn. Er wurde im August 2010 im Dienst angegriffen, als er gerade im Einsatz einen Verdächtigen fixierte. Der Angreifer trat Frehn so hart gegen den Kopf, dass der Polizeihauptkommissar schwerste Verletzungen erlitt. Wie durch ein Wunder erholte er sich schnell. Auch in diesem Jahr meldete die Polizei schon vermehrt Widerstandshandlungen gegen Beamte im Einsatz. Als die Polizei beispielsweise im April eine illegale Corona-Party auflösen wollte, wurden einige Gäste so aggressiv, dass die Beamten Pfefferspray einsetzen mussten.