Städtische Kliniken in Mönchengladbach : Elisabeth-Krankenhaus weitet sein Schutzpersonal aus

Mönchengladbach Aggressionen gegenüber Krankenhaus-Mitarbeitern seien in der Corona-Pandemie gestiegen, sagt Klinik-Chef Thorsten Celary. Die Folge: mehr Security-Personal in der Klinik.

Es war die Zeit kurz nach Weihnachten, am 29. Dezember, als Bundeswehr-Soldaten am Elisabeth-Krankenhaus während der Corona-Krise in der Notaufnahme halfen. Über Stunden habe man dank der Organisation die Notfall- und Intensivversorgung in Mönchengladbach und der näheren Umgebung damit alleine sichergestellt, sagte Thorsten Celary, Chef der städtischen Kliniken, den Politikern im Finanzausschuss. „Wäre die Notfallversorgung bei uns nicht ausgebaut worden, dann wäre kurzzeitig das gesamte System zusammengebrochen.“