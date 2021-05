Einkaufen in Mönchengladbach : Shopping-Sonntag noch im Juni?

Mönchengladbach Zum Turmfest in Rheydt sollen Geschäfte öffnen dürfen – wenn es denn stattfinden kann. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die geplante Genehmigung vorab scharf.

In Mönchengladbach könnte es schon bald einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Das klingt wie eine Geschichte aus grauen Corona-Vorzeiten, ist aber am Mittwoch Thema im Stadtrat. Dann nämlich wird über den Antrag des Citymanagements in Rheydt entschieden, zum Tag des geplanten Turmfestes am 26. Juni die Geschäfte in der Rheydter Innenstadt öffnen zu dürfen. Voraussetzung dafür ist nach Rechtslage eine Veranstaltung, die entsprechend viele Besucher anzieht und deshalb der Hauptanlass sein muss gegenüber den Ladenöffnungen. Und das ist der Knackpunkt: Eine Veranstaltung zu Corona-Zeiten nur fünf Wochen nach noch geltender nächtlicher Ausgangssperre und verkaufsoffener Sonntag nur wenige Wochen nach Click&Meet-Auflagen zum Shoppen? Die Marketinggesellschaft MGMG hat jedenfalls konkrete Pläne für das Turmfest.