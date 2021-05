Polizei warnt : Trickbetrüger späht Kontodaten bei 59-Jähriger aus

Mönchengladbach Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter von Microsoft aus. Er sagte, die Frau sei Opfer eines Hackerangriffs geworden. Während eines langen Gespräches brachte er sie dazu, seinem Computer den Zugang zu ihrem Rechner zu gewähren.

Bei einer 59-jährigen Mönchengladbacherin gelang es Betrügern durch professionell wirkende Internetauftritte und E-Mails, sie am Telefon davon zu überzeugen, dass sie Mitarbeiter der Firma Microsoft sind, die sich wegen eines angeblich erfolgten Hackerangriffs melden. In Wahrheit aber spähten sie hierbei Zahlungsdaten aus, wie die Polizei am Montag mitteilte.