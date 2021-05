Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 17. Mai) : 17 Neuinfektion – aber Lockerungen rücken näher

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt vermeldet für Montag 17 Neuinfektionen für Mönchengladbach. Die Inzidenz steigt geringfügig, bleibt aber am dritten Werktag infolge deutlich unter der 100er-Marke.

Die Stadt meldet am Montag (Stand: 9 Uhr) 17 Neuinfektionen für Mönchengladbach. Aktuell sind 508 Personen in der Stadt mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach liegt nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts bei 73,9 und damit am dritten Werktag infolge deutlich unter der 100er-Marke. Am Wochenende hatte der Wert bei 73,6 gelegen. Damit rücken Lockerungen bei der Gastronomie, der nächtlichen Ausgangssperre oder bei der Testpflicht für zahlreiche Geschäfte und Dienstleister immer näher. Dafür muss die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter 100 liegen.