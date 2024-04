Wie ein neues Quartier entsteht Die Hego Höfe in Mönchengladbach bekommen ein „Kantinchen“

Noch wird gebaut und werden Geräte angeschlossen, aber die ersten Möbel stehen schon. Ab dem Wochenende bekommen die Hego-Höfe in Rheydt weiteren Zuwachs: Am Samstag, 27. April, eröffnet das „Kantinchen“. Ab 12 Uhr gibt es dort dann neben Kaffee und Tee auch Kleinigkeiten zu essen. Die Idee kam den Betreibern der Hego-Höfe, weil sie selbst in der Mittagszeit oft Essen bestellen. Es fehlte eine Kantine.