Sport in Mönchengladbach : Neuverteilung der Sportfördermittel geplant

Mönchengladbach Die Vereinszuschüsse sind für 2021 im Sportausschuss beschlossen worden. Für das kommende Jahr sollen neue Vergabekriterien gelten. Denn die Mitgliederzahlen drohen zu sinken.

Der größte Anteil in Höhe von 100.800 Euro geht nach den Vergabekriterien an die Vereine zur Unterstützung der Jugendarbeit. Daher erhalten auch nur Vereine den Zuschuss, die laut Beschlussvorlage „aktive Jugendarbeit leisten, bei denen Jugendliche am Wettkampfsport teilnehmen und die anerkannte Übungsleiter einsetzen“. Dafür sind mindestens zehn aktive Jugendliche bis 18 Jahren in den Vereinen notwendig. Pro Kind wird dabei ein Zuschuss von 6,83 Euro gewährt. Laut des Stadtsportbundes sind derzeit 14.749 Kinder und Jugendliche in den Mönchengladbacher Vereinen gemeldet – diese Zahl galt als Berechnungsgrundlage.