Es geht um mehr als Millionen : Warum das Weiterkommen für Borussia so wichtig ist

Lars Stindl bejubelt mit Stefan Lainer seinen Treffer zum 1:0 beim Wolfsberger AC. Foto: dpa/Marcel Kusch

Mönchengladbach Borussia reicht gegen Basaksehir ein Punkt für das Weiterkommen in der Europa League. Der Ertrag wäre beachtlich. Doch es steht mehr als nur Geld auf dem Spiel.

Von Sebastian Hochrainer Redakteur bei der Rheinischen Post

Am Donnerstag soll für den Bundesliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach etwas positiv enden, was äußerst negativ begonnen hat. In der Europa League reicht dem Team von Marco Rose ein Unentschieden gegen Basaksehir FK im letzten Gruppenspiel, um in die K.o.-Runde einzuziehen. Eine Situation, die keine drei Monate nach dem bösen 0:4 gegen den Wolfsberger AC zum Auftakt des Wettbewerbs noch weit weg war – und die Gladbach im Erfolgsfall viel Gutes beschert.

Finanziell Sicher sind dem derzeit Ersten der Gruppe J aktuell bereits Einnahmen in Höhe von etwa zehn Millionen Euro, die zusammengesetzt sind aus der Antrittsprämie (2,92 Millionen Euro), der Koeffizientenrangliste (2,1429 Millionen Euro), den bisherigen Siegprämien (1,52 Millionen Euro aus zwei Erfolgen und zwei Remis) sowie einer Zahlung aus dem TV-Marktpool, die ebenfalls nochmal einen Millionenbetrag ausmachen wird. Gewinnt Gladbach am Donnerstag, ist das Team sicher Gruppensieger, hätte dadurch über zwei weitere Millionen Euro eingenommen (570.000 Euro Siegprämie, eine Million Euro für den Gruppensieg, 500.000 Euro für das Erreichen des Sechszehntelfinals). Anschließend bringt jede weitere Runde dem Klub einen noch größeren Betrag: der Einzug ins Achtelfinale 1,1 Millionen Euro, ins Viertelfinale weitere 1,5 Millionen Euro, ins Halbfinale nochmal 2,4 Millionen Euro und die Finalteilnehmer erhalten 4,5 Millionen Euro zusätzlich. Der Sieger erhält noch eine Prämie über vier Millionen Euro. Läuft es ideal für die Gladbacher, sind noch 15,57 Millionen Euro für sie zu ergattern.

Info Bei Platz 2 droht Rose sein Ex-Klub als Los Auslosung Am Montag (13 Uhr) werden in Nyon die Paarungen des Sechszehntelfinals gezogen. Dabei könnte Gladbach sogar auf Marco Roses Ex-Klub treffen. Der RB Salzburg ist als Gruppendritter aus der Champions League ausgeschieden und wird wohl im ersten Lostopf sein. Es könnte zum Aufeinandertreffen kommen, wenn Gladbach Zweiter wird.

Spielerzufriedenheit Die Borussen haben mittlerweile einen Kader zusammen, der mit Profis gespickt ist, die den Anspruch haben, europäisch zu spielen. Das Weiterkommen wäre ein weiteres Zeichen an die unter Vertrag stehenden Spieler, dass sie an der richtigen Adresse sind. So kann man Akteuren wie Denis Zakaria, der von einer Vielzahl an Top-Klubs umworben wird, weitere Argumente für einen Verbleib bieten. Und durch die Mehrzahl an Partien hätte Rose mehr Rotationsmöglichkeiten und könnte seinen Spielern mehr Einsatzzeiten bieten.

Attraktivität nach Außen Gladbach bleibt dennoch ein Verein, der darauf angewiesen ist, gute Spieler für viel Geld zu verkaufen und dafür wieder neue Profis an den Niederrhein zu locken. Damit Akteure zu den Borussen wechseln, die den Weg nach oben voranbringen, muss Gladbach auf der internationalen Bühne vertreten sein. So entdecken namhafte Spieler außerhalb von Deutschland den Klub für sich. Eintracht Frankfurt (vergangene Saison im Halbfinale der Europa League ausgeschieden) hat mit der Verpflichtung des portugiesischen Europameister-Stürmers André Silva bewiesen, wie hilfreich ein erfolgreiches internationales Auftreten bei der Spielersuche ist.

Interesse bei großen Sponsoren Borussia Mönchengladbach und Hauptsponsor Postbank beenden nach dieser Saison ihre Zusammenarbeit. Der Klub befindet sich auf der Suche nach einem Förderer. Der soll möglichst internationales Renommee haben – und natürlich viel Geld bringen. Gladbach hofft, mit seinem neuen Hauptsponsor einen jährlichen Ertrag in zweistelliger Millionenhöhe zu erreichen.

Positive Stimmung Der ganze Klub und sein Umfeld befinden sich aktuell in einem euphorischen Zustand. Die Mischung aus spektakulären Spielen wie dem 4:2 gegen den SC Freiburg, spannenden Last-Minute-Erfolgen wie zuletzt beim 2:1 gegen Bayern München und den Tabellenführungen in der Bundesliga sowie in der Europa League sorgten dafür, dass Rose als sportlich Verantwortlicher geradezu verehrt wird in Gladbach. Sollte ihm jedoch das Missgeschick ereilen, dass sein Team aus der Europa League ausscheidet (passiert nur, wenn Borussia gegen Basaksehir verliert und die AS Rom zeitgleich gegen Wolfsberg punktet), wäre schon das zweite Saisonziel nicht erreicht worden. Auch im DFB-Pokal wollte Gladbach überwintern, schied aber bei Borussia Dortmund (1:2) aus.