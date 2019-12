Borusse hat eine Option : Elvedi klärt Vertrags-Missverständnis auf

Mönchengladbach Nico Elvedi korrigierte Medienberichte, die besagten, sein Vertrag sei bis 2022 verlängert worden. Er hat zwar eine Option, noch muss Borussia auf die Erweiterung seines Kontrakts jedoch warten. Erstmal zählt für ihn nur Basaksehir FK.

Fakt ist aber, dass Elvedi eine solche Option tatsächlich in seinem Kontrakt verankert hat. Nur ist die Anzahl der Spiele, die er dafür für Borussia bestreiten muss, eben noch nicht erreicht. Es ist aber äußerst wahrscheinlich, dass es dazu kommen wird, dass der Schweizer Nationalspieler die geforderte Marke erreicht und noch ein weiteres Jahr an Borussia gebunden sein wird.

Die hätte Gladbach mit einem Sieg inne, da dann nicht nur das Weiterkommen, sondern sogar Platz eins in der Gruppenphase sicher wäre. Damit würde Borussia den anderen Gruppensiegern im Sechszehntelfinale aus dem Weg gehen, außerdem würden die vier besten Dritten der Champions-League-Gruppen, die in die Europa League rücken, nicht im gleichen Lostopf wie Borussia landen. Auch Marco Roses Ex-Klub RB Salzburg dürfte in den ersten Topf rücken.

Garantiert ist das nur, wenn Gladbach gewinnt. Es wäre wettbewerbsübergreifend bereits der achte Heimsieg in Folge für die Borussen . Eine Serie, die sich schon langsam in Rekordsphären bewegt – erst zu Beginn des Jahres hatte Gladbach die Bestmarke im eigenen Stadion von zwölf Erfolgen hintereinander eingestellt. „Es fühlt sich schon so an, dass wir eine Siegermentalität entwickeln“, sagte Elvedi. „Wir sind eine richtig gute Truppe, haben eine gute Linie. Wir haben unsere vergangenen Heimspiele alle gewonnen, das zeigt unsere Mentalität und dass alle Spieler unbedingt gewinnen wollen. Das wollen wir auch so fortsetzen.“