Mehr als nur Ersatzkeeper : Darum ist Sippel so wichtig für Borussia

Mönchengladbach Tobias Sippel steht als Ersatzkeeper sportlich nicht im Rampenlicht, nimmt aber bei Borussia eine wichtige Rolle ein. Woanders könnte er auch Stammkraft sein.

Bei Borussias Nummer zwei Tobias Sippel liegt die Möglichkeit, sich in einem Pflichtspiel auszuzeichnen zu können, schon weit zurück. Im August 2018 war das in der ersten Pokalrunde beim 11:1 beim BSC Hastedt der Fall. Yann Sommer, der verspätet von der Weltmeisterschaft zurückgekommen war, wurde da noch geschont. Sechs Monate vorher machte Sippel am 11. Februar 2018 sein bislang letztes Bundesliga-Spiel. Dass er dennoch ein wichtiger Faktor im Kader der Borussen ist, wurde am Samstag aber deutlich.