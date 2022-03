Kinderfest in Mönchengladbach : 2790 Euro für Kinder in der Ukraine

Ein Highlight nach dem nächsten: Die Urban Bulldog against Kids Abuse stellten Trikes zur Verfügung, mit denen die Kinder eine Runde drehen durften. Foto: Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Fabian Schürings hat mit den Urban Bulldogs against Kids Abuse ein Kinderfest zugunsten eines Geburtshauses in der Westukraine auf die Beine gestellt. Dabei ist ein stolzer Betrag zusammengekommen.

Das Röhren der Auspuffe der Bikes mischt sich mit fröhlichem Kinderlachen. So haben sich Fabian Schürings und die Urban Bulldogs against Kids Abuse, kurz U.B.A.K.A, ihr Kinderfest zugunsten eines Geburtshauses in Luzk, wo es an Verbandsmaterial, Hygieneartikeln und Medikamenten fehlt, vorgestellt. Auf einer Hüpfburg tummeln sich eine ganze Reihe Kinder, klettern und rutschen. Ein Stück weiter hat die Freiwillige Feuerwehr Wegberg einen kleinen Parcours aufgebaut. Maximilian Aust und seine Schwester Marie sind gerade dabei, ein kleines Holzhaus zu löschen. Mutter Miriam Aust ist begeistert: „Super! Die Kinder freuen sich“.

Auf den Fenstern, die sich nach hinten kippen lassen, sind Flammen aufgemalt. Trifft der Wasserstrahl richtig, kippen sie und der Brand ist gelöscht. Maximilian gibt sich alle Mühe und pumpt nach Kräften das Wasser aus der Flasche in den Schlauch, den seine Schwester hält. Als nächstes gilt es, kleine gefüllte Kissen zielgenau in mehrere Reifen zu werfen. „Mir hat am meisten das Feuerlöschen gefallen“, sagt Maximilian zum Schluss. „Mir auch“, bestätigt seine kleine Schwester.

Das nächste Highlight wartet schon auf die Kinder. Die Urban Bulldog against Kids Abuse stellen Trikes zur Verfügung und die Kinder dürfen damit eine Runde drehen. Auch von einem kurzen Regen lassen sich die Besucher nicht abhalten. Im Innenhof von Elly‘s Biker Treff gibt es Kuchen und Popcorn. Die Frauen und Mädchenmannschaften von Borussia Mönchengladbach stellten Trikots als Preis für das Glücksrad zur Verfügung. Ein Teil konnte gegen eine Spende gekauft werden.

Das Team von Frontal Tattoo zaubert Schmetterlinge, Blumen und mehr auf die Gesichter der Kinder. Maike und Marcel von Maikes Rappelkiste haben eine Reihe toller Kinderlieder mitgebracht und machen Stimmung. Anke Voß, von den Urban Bulldogs against Kids Abuse, und Fabian Schürings freuen sich, dass das Fest bei den Eltern und Kindern gut ankommt.

„Vor dieser Aktion kannten wir uns gar nicht und jetzt haben wir dieses Fest auf die Beine gestellt“, sagt Anke Voß und strahlt. „Wir haben durch meinen ersten Spendenaufruf Kontakt bekommen“, sagt Fabian Schürings. Er hat bereits Hilfsgüter nach Luzk gebracht. „Ich habe eine Bekannte, die Ukrainerin ist. Ihre Mutter kam mit den Kindern her. Sie ist beim Militär und hat Sonderurlaub bekommen, um die Kinder in Sicherheit zu bringen, aber sie musste wieder zurück“, sagt Sebastian Schürings.