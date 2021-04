2:3 gegen Paris : FC Bayern droht Viertelfinal-Aus in der Champions League

München Drei Gegentore im Heimspiel: Nach der 2:3-Niederlage gegen Paris St. Germain im Schneetreiben von München, muss der deutsche Rekordmeister um das Erreichen des Halbfinales in der Champions League zittern.

Bis zum Rückspiel am kommenden Dienstag müssen die Bayern, die zuletzt im November 2019 ein Pflichtspiel in der eigenen Arena verloren hatten, dennoch vor allem ihr Verhalten in der Defensive überdenken. Paris kam nur selten an den Münchner Strafraum, nutzte seine Gelegenheiten jedoch eiskalt aus. Vor allem Neymar bestrafte mit seiner Übersicht die Patzer des Titelverteidigers im Stile eines Weltstars. Glück hatten die Bayern zudem, dass ein Treffer von Draxler wegen Abseits aberkannt wurde (12.).