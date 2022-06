European Championships, Tour de France und Co : Diese Sporthighlights finden im Sommer 2022 statt

Düsseldorf Der Sport hat mehr zu bieten als Fußball oder Olympische Spiele. In diesem Sommer gibt es eine ganze Reihe von spannenden und hochklassigen Wettkämpfen und Events, bei denen Fans mitfiebern können.

Was war das für ein Sportsommer im vergangenen Jahr. Pünktlich zur nachgeholten Fußball-EM in elf Ländern durften vielerorts wieder Zehntausende in die Stadien, auch in anderen Sportarten ging es nach der Corona-Pause wieder um Titel. Und dann folgte direkt auf das Großereignis Fußball-EM das nächste Highlight, das nur alle paar Jahre auf dem Programm steht: die Olympischen Sommerspiele.

Und im Sommer 2022? Kein Olympia, kein großes Fußballturnier, weil die Weltmeisterschaft in Katar stattfindet, wo der Sommer so heiß ist, dass dort eben kein Fußball gespielt werden kann. Deshalb gibt es eine Winter-WM im November und Dezember.

Wird es also ein langweiliger Sommer für Sportfans? Mit Nichten. Zahlreiche Wettbewerbe mit großer Tradition finden statt: vom 27. Juni bis 10. Juli spielt die Tennis-Elite auf dem ehrwürdigen Rasen in Wimbledon um den Grand-Slam-Titel. Ob sich neue Namen in die Siegerliste eintragen, wird in diesem Jahr mit Spannung erwartet. Das berühmte Weltfest des Pferdesports, der CHIO in Aachen, rückt wieder auf seinen angestammten Termin im Juni/Juli (24. Juni bis 3. Juli) und lockt zehntausende Reitsportbegeisterte in die Aachener Soers. Die bei Olympia in Tokio so erfolgreichen deutschen Dressur-Reiterinnen sind auch beim CHIO die Favoritinnen. Aber auch im Springreiten wollen deutsche Paare vor der ganz besonderen Kulisse wieder um den Heimsieg springen.

Am 1. Juli fällt der Startschuss zur Tour de France. Am 24. Juli wird dann der König der Radprofis in Paris gekürt. Dass der aus Deutschland kommen wird, ist unwahrscheinlich, aber mit dem Team Bora-Hansgrohe geht eine deutsche Mannschaft mit Siegambitionen an den Start. Und Lennard Kämna hat in dieser Saison bereits eindrucksvoll gezeigt, dass er für Etappensiege gut ist.

Im Sommer 2022 haben aber nun auch mal alle Sportarten eine Chance zu begeistern, die sonst im Schatten der großen Events stehen, die alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die Sponsoren und Zuschauer gleichermaßen in die Stadien und vor die Fernseher ziehen.

Vieles, was man sich vom Sommer wünschen kann, bieten zum Beispiel die Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer. Sand, Sonne, tolle Kulissen, Show in entspannter Atmosphäre – richtig heiß dürfte es vor allem bei der Weltmeisterschaft vom 13. bis 22. Juni in Rom werden. Wer hochklassigen Handball in Nordrhein-Westfalen sehen möchte, der hat dazu im 18. und 19. Juni die Gelegenheit. Dann findet das Final-Four-Turnier der Champions League in Köln statt. Die Fans können am Ende also den Sieger in der Königsklasse bejubeln.

Statt der Fußball-WM der Männer können Fußball-Fans im Juli drei Wochen bei der Frauen-EM in England feiern. Dass die Engländer Fußball-Feste können, müssen sie nicht mehr beweisen. Dass dort auch der Frauen-Fußball seit Jahren ein hohes Ansehen hat, beweisen Spiel der Premier-League-Klubs vor 60.000 Fans und mehr. Wer das mal selbst erleben will und dabei auch noch die deutsche Mannschaft sehen möchte, hat dazu in diesem Sommer die Gelegenheit.

Deutlich weiter für das Live-Erlebnis wäre der Weg zur Leichtathletik-WM in Eugene (USA). Wenn die Leichtathletikstars vom 15. bis 24. Juli antreten, um sich zum Weltmeister zu krönen, verspricht das aber auch vor dem TV Spannung und Spektakel. Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo geht als Favoritin für Deutschland an den Start.

Die Radsportler messen sich nicht nur bei der Tour de France, auch bei der Polenrundfahrt (30 Juli bis 5. August) oder der Deutschland Tour (24. bis 28. August) geht es um wichtige Siege. Ein Heimspiel haben die deutschen Basketballer bei der Europameisterschaft. Die findet vom 1. bis 18. September in gleich vier Ländern statt: Deutschland, Georgien, Italien und Tschechien. Die Fans in Deutschland können sich auf Vorrundenspiele in Köln und Berlin freuen. Das deutsche Nationalteam hofft auf einen Heimvorteil und Extra-Motivation durch lautstarke deutsche Fans in den Hallen.

Weil sich Turniere mit mehreren Wettbewerben, Disziplinen und Titelentscheidungen aber eben besser vermarkten lassen, wird es auch in diesem Sommer eine Art kleines Olympia geben: die European Championships in München. In neun Sportarten finden dort vom 11. bis 21. August Europameisterschaften statt. Die Wettkämpfe werden im Olympia-Park und teilweise mitten in der Stadt stattfinden. Ausgetragen werden die Europameisterschaften in der Leichtathletik, dem Beachvolleyball, Klettern, Radsport, Tischtennis, Turnen, Kanu, Rudern und Triathlon. Es wird das größte Sportereignis in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972, die ebenfalls in München stattfanden. Die verschiedenen Verbände schlossen sich zu den European Championships zusammen, um ihren Sportarten durch eine Art Mini-Olympia mehr Aufmerksamkeit und TV-Präsenz zu ermöglichen. Bei der Premiere 2018 hat das Konzept gut funktioniert.

Mit einem ähnlichen werden auf nationaler Ebene die „Finals 2022“ ausgerichtet. vom 23. bis 26. Juni finden in Berlin Deutsche Meisterschaften in 15 Sportarten statt. Viele der Wettkämpfe können Zuschauer kostenlos vor Ort sehen: Zum Beispiel das Turnier im 3×3-Basketball, die Kanu- und Ruder-Rennen, den Triathlon oder den Modernen Fünfkampf.