Bayern-Personalie mit Sprengkraft : Kein neuer Vertrag für Jerome Boateng

Update München Nach David Alaba wird auch Jerome Boateng den FC Bayern im Sommer verlassen. Es ist die nächste wichtige Personal-Entscheidung, die offensichtlich gegen den Willen von Trainer Hansi Flick getroffen wurde.

"Jeder weiß, wie ich zu Jerome stehe und was für eine Qualität er hat", betonte Flick vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain leicht genervt. Doch der Chefcoach stößt in dieser Personalie bei den Bossen auf taube Ohren. Am Abend bestätigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic, was sich über Tage abgezeichnet hatte: Boateng wird beim Rekordmeister keinen neuen Vertrag erhalten.