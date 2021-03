War der Skandal teils inszeniert? : Neue Details zum Hopp-Eklat in Sinsheim

Die ZDF-Dokumentation zu den Schmähungen gegen TSG-Hoffenheim-Boss Dietmar Hopp am 29. Februar 2020 im Spiel gegen Bayern München hat neue Erkentnisse ergeben. Offenbar waren die Klubs und der DFB vorgewarnt. War der Skandal teils inszeniert?

Der Eklat um Schmäh-Plakate gegen TSG-Hoffenheim-Mehrheitseigner Dietmar Hopp (80) am 29. Februar 2020 in Sinsheim erscheint laut einer Dokumentation im ZDF in einem neuen Licht. Reporter Jochen Breyer, der die Doku zusammen mit Jürn Kruse erstellt hatte, berichtete im „TAZ“-Interview, dass die publikumswirksamen Reaktionen vonseiten der Klubs bei dem Bundesligaspiel zwischen Hoffenheim und Bayern München (0:6) offenbar inszeniert waren.

"Was mich am meisten überrascht hat: Dass vor dem Spiel in Sinsheim offenbar fast alle Bescheid wussten, was passieren würde, die TSG Hoffenheim, der FC Bayern und der DFB", sagte Breyer. Er habe sich in dem 45-Minuten-Beitrag um eine vielschichtige Aufbereitung der damaligen Geschehnisse bemüht.