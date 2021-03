Bayern-Star hat Angst vor Verletzungen : Reiten für Thomas Müller „zu riskant“

Thomas Müller beim CHIO in Aachen. Foto: dpa/Uwe Anspach

München Thomas Müller hat einmal mehr seine Leidenschaft für die Pferdezucht betont, selbst reiten will der 31-Jährige von Bayern München aber vorerst nicht. Und das aus einem ganz bestimmten Grund.

Müllers Frau Lisa gehört als Dressurreiterin dem deutschen Perspektivkader an. Gemeinsam unterhalten beide ein Zucht- und Sportunternehmen mit 50 Pferden in Otterfing südlich von München. "Für mich ist das ein prima Ausgleich zum Fußball. Schuld daran ist meine Frau - sie hat mich mit dem Pferde-Virus infiziert", sagte Müller. Pferde aufwachsen zu sehen, "berührt einen sehr".

Es gebe dabei ja auch "Parallelen zu meiner Welt des Wettkampfes. Ein junges Pferd auf dem Weg nach oben zu begleiten, ist vergleichbar mit dem Weg eines jungen Fußballers an die Spitze", sagte Müller: "Beide muss man beobachten und einschätzen lernen: Reicht das Potenzial? Das gefällt mir, vor allem im Dressursport. Da ist dieser Reiz, einer bestimmten Perfektion hinterherzujagen."

Außerdem sei es "sehr spannend, auf Turnieren dabei zu sein, vor allem wenn die eigenen Pferde am Start sind - das ist ein schönes Gefühl. Und dabei immer auch die Frage: Kann Lisa in der Prüfung abrufen, was sie zu Hause schon gezeigt hat?", sagte Müller.