10. Titel in Serie : FC Bayern schlägt den BVB und ist Meister

10. Titel in Serie

München Der FC Bayern ist Deutscher Fußball-Meister. Durch das 3:1 gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund am Samstagabend sind die Münchner nach 31 Spieltagen nicht mehr einzuholen. Jubel beim Rekordmeister, Enttäuschung beim Dauer-Herausforderer.

Die Bayern sind historischer Zehn-Jahres-Meister. In einem umkämpften, aber nicht hochklassigen Bundesliga-Topspiel gegen den ewigen Rivalen Borussia Dortmund bestätigten die Münchner mit einem 3:1 (2:0) ihre nun schon seit 2013 anhaltende Vormachtstellung im deutschen Fußball. Der zehnte Meistertitel nacheinander wird der einzige Ertrag in einer Saison bleiben, die für den FC Bayern in Champions League und DFB-Pokal mit dem Ausscheiden gegen den FC Villarreal und Borussia Mönchengladbach mit großen Enttäuschungen endete.